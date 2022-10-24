Salário de milhões, pensão de centavos: quanto os pais devem pagar aos filhos?

Um assunto tomou conta das redes sociais nos últimos dias: o jogador de futebol Éder Militão entrou com uma ação de oferta de pensão para sua filha Cecília, de três meses, fruto do relacionamento com a modelo Karoline Lima, no valor de R$ 6.060. O que chamou a atenção do público foi justamente o valor oferecido, que equivale a cinco salários mínimos – enquanto o zagueiro recebe sete milhões de euros anualmente jogando pelo Real Madrid, segundo informações levantadas pelo jornal espanhol Marca. O caso levanta uma discussão importante: como a pensão alimentícia realmente é calculada? Tema para José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família".