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Questões de Família

Salário de milhões, pensão de centavos: quanto os pais devem pagar aos filhos?

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 11:19

Publicado em 

24 out 2022 às 11:19
Pensão alimentícia
Pensão alimentícia Crédito: Pixabay
Um assunto tomou conta das redes sociais nos últimos dias: o jogador de futebol Éder Militão entrou com uma ação de oferta de pensão para sua filha Cecília, de três meses, fruto do relacionamento com a modelo Karoline Lima, no valor de R$ 6.060. O que chamou a atenção do público foi justamente o valor oferecido, que equivale a cinco salários mínimos – enquanto o zagueiro recebe sete milhões de euros anualmente jogando pelo Real Madrid, segundo informações levantadas pelo jornal espanhol Marca. O caso levanta uma discussão importante: como a pensão alimentícia realmente é calculada? Tema para José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". 
Questões de Família - 24-10-22

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