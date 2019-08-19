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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Saiba os impactos da Lei de Proteção de Dados nos casos de família

Ouça o quadro Questões de Família desta segunda-feira (19)

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 11:10

Publicado em 

19 ago 2019 às 11:10
A Lei Geral de Proteção de Dados entrará em vigor em agosto de 2020. Mas engana-se quem pensa que a discussão é apenas no campo tecnológico. Apesar do impacto ser, principalmente, no âmbito dos negócios, envolvendo segurança de dados, nesta edição do Questões de Família o comentarista José Eduardo Coelho Dias e o advogado Cleylton Mendes Passos, especialista em Direito Empresarial, explicam o impacto que a Lei deve trazer às relações familiares.
 
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 19-08-19
 
 

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