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Questões de Família

Saiba o que é e como funciona a adoção sigilosa!

Ouça detalhes na participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 11:18

Publicado em 

02 dez 2024 às 11:18
Família, adoção
Família, adoção Crédito: Pixabay
Recentemente foi destaque a notícia que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o sigilo sobre o nascimento e a entrega voluntária da criança para adoção pode ser aplicado também em relação ao suposto pai e à família extensa do recém-nascido. Assim, uma mãe teve permissão para encaminhar seu filho à adoção, conforme sua vontade, sem consulta prévia aos parentes que, eventualmente, poderiam manifestar interesse em ficar com ele. Para o STJ, o parto anônimo visa evitar práticas como o aborto clandestino e o abandono irregular de crianças. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre o assunto "adoção sigilosa". Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 02-12-24.mp3

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