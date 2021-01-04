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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Saiba como melhorar as suas relações familiares em 2021

As orientações são do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 13:18

Publicado em 

04 jan 2021 às 13:18
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias convida os ouvintes a refletirem, em clima de um novo ano, como é possível melhorarmos os relacionamentos familiares, a fim de se evitar conflitos e discussões que, por muitas vezes, inclusive, desembocam no Poder Judiciário. "Uma relação saudável com o ex, por exemplo, traz impactos importantes, sobretudo, na vida dos filhos. Vamos dar dicas e orientações sobre como fortalecer essa relação de respeito ao longo deste ano", explica. Confira a conversa!

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