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Questões de Família

Relacionamento abusivo: como identificar os sinais e a saída

O comentarista José Eduardo Coelho Dias aborda o assunto

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 10:36

Publicado em 

22 jan 2024 às 10:36
Violência; violência conta a mulher; relacionamento abusivo
Relacionamento abusivo, violência conta a mulher Crédito: Anete Lusina/Pexels
Na última semana foi destaque na imprensa a notícia que após o principal suspeito de ter matado a enfermeira Íris Rocha, 30 anos, ter sido preso, na quinta-feira (18), a polícia revelou detalhes sobre o relacionamento de Cleilton Santana dos Santos com a vítima, que estava grávida. A titular da Delegacia de Alfredo Chaves, delegada Maria da Glória Pessoti afirmou que o ex-namorado controlava a vida da enfermeira, sempre aguardando do lado de fora do trabalho dela e também ficava com o celular, respondendo mensagens por ela.
“O relacionamento era muito ruim e eles faziam de tudo para esconder. A família diz que ela não estava com ele. Mas, pelo levantamento que fiz, ela continuava tendo contato com ele. Tanto que no dia (10 de janeiro) entrou no veículo dele”, disse a delegada, informando que câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que Íris entrou no carro de Cleilton, próximo ao campus de Maruípe da Ufes, onde ela trabalhava. Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias aborda o assunto. Como identificar os sinais de um relacionamento abusivo e saídas. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 22-01-24

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