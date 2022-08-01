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Questões de Família

Regulamentação de visitas dos filhos: como funciona?

E se o filho não quiser ter a visita de um dos genitores, o que fazer nesse tipo de situação? Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 11:25

Publicado em 

01 ago 2022 às 11:25
Foto mostra pais e dois filhos
Família Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Questões de Família", José Eduardo Coelho Dias traz como destaque que o processo de separação implica mudanças na vida do casal. No entanto, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos permanece inalterada. Um dos questionamentos feitos pelo pai ou pela mãe após a separação é: "Como fica, então, a partir de agora, o meu direito de visita”? Com que periodicidade elas deverão ocorrer? E se o filho não quiser ter a visita de um dos genitores, o que fazer nesse tipo de situação? Ouça as explicações do comentarista!
Questões de Família - 01-08-22

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