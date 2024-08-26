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Questões de Família

Regra para divórcio, inventário e partilha de bens é alterada; entenda

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 11:04

Publicado em 

26 ago 2024 às 11:04
Divórcio, separação, término,
Divórcio Crédito: Pixabay
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, na última semana, uma alteração que permite que inventários, partilhas de bens e divórcios sejam feitos em cartório, mesmo que envolvam menores de idade e pessoas incapazes. Até então, esses trâmites só podiam ocorrer sem passar pela Justiça, caso não houvesse menores e incapazes envolvidos no processo. A presença de advogado, no entanto, continua sendo obrigatória mesmo nesses casos. Além disso, no caso de partilhas, há exigência de que haja garantia de que menores e incapazes recebam parte exata a que cada um tiver direito. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Familia - 8.51s - 26-08-24.mp3

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