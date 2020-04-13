Regime de convivência vira desafio em tempos de pandemia

Nesta edição do quadro Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz um importante alerta: em tempos de pandemia do novo coronavírus, o regime de convivência entre pais e filhos tem se tornado um desafio ao direito familiar. Quando um dos pais, por exemplo, é profissional ligado à área da saúde (logo, com maior risco de exposição ao vírus), como fica o regime de convivência junto ao filho? A explicação, para José Eduardo Coelho, converge a um ponto: o diálogo, mesmo num momento tão complicado. Acompanhe!