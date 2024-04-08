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Questões de Família

Reforma do Código Civil vai trazer mudanças no direito de família; entenda

O comentarista José Eduardo Coelho Dias aborda os principais pontos em discussão e o que deve mudar na legislação

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 11:37

Publicado em 

08 abr 2024 às 11:37
Família
Família, Direito de Família Crédito: Pixabay
Uma comissão de juristas no Senado discute o relatório final e uma minuta de projeto para reformular o Código Civil, instituído em 2002 e que está em vigor desde 2003. O colegiado foi criado pelo presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em agosto de 2023. As mudanças são no código que reúne normas para as relações entre pessoas jurídicas e físicas. O relatório apresentado na semana passada propõe mudanças nos conceitos de família (facilitando divórcio e união homoafetiva) e nos direitos para a reprodução, por exemplo. Um destaque é a que a prévia da proposta de reforma do Código Civil alarga a definição de família.
"Passando a reconhecer as formadas por vínculos conjugais e não conjugais, como grupos familiares formados por irmãos. A mudança assegura direitos aos membros desses grupos familiares, como previdenciários". O texto identifica como família: casal que tenha convívio estável, contínuo, duradouro e público; famílias formadas por mães ou pais solo e e qualquer grupo que viva sob o mesmo teto com responsabilidades familiares. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias aborda os principais pontos em discussão e o que deve mudar na legislação. Ouça a conversa completa!
Questões de Família - 08-04-24

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