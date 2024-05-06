Reconhecimento de paternidade: como funciona? É possível anulação?

O assunto em destaque nesta edição do "Questões de Família" é o reconhecimento de paternidade. Um exemplo trazido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio das redes sociais, na última semana, chamou a atenção. É o exemplo: "Namorei uma mulher grávida e quando a criança nasceu, registrei como minha filha, apesar de não ser o pai biológico. Moramos juntos por um tempo, mas o relacionamento acabou. Posso pedir a alteração do registro?", questiona a publicação na rede social. É nesse clima que o comentarista José Eduardo Coelho Dias esclarece as principais dúvidas sobre o tema. Ouça a conversa completa!