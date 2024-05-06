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Questões de Família

Reconhecimento de paternidade: como funciona? É possível anulação?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 10:20

Publicado em 

06 mai 2024 às 10:20
Pai e filho; paternidade; família; dia dos pais
Pai e filho; paternidade; família Crédito: Pexels
O assunto em destaque nesta edição do "Questões de Família" é o reconhecimento de paternidade. Um exemplo trazido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio das redes sociais, na última semana, chamou a atenção. É o exemplo: "Namorei uma mulher grávida e quando a criança nasceu, registrei como minha filha, apesar de não ser o pai biológico. Moramos juntos por um tempo, mas o relacionamento acabou. Posso pedir a alteração do registro?", questiona a publicação na rede social. É nesse clima que o comentarista José Eduardo Coelho Dias esclarece as principais dúvidas sobre o tema. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 06-05-24.mp3
Para o STJ, não é possível anular o reconhecimento de paternidade realizado de forma espontânea e sem vícios de consentimento. Reconhecimento espontâneo da paternidade só pode ser desfeito diante de vício de consentimento. 
[fonte: STJ]

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