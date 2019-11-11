Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

QUESTÕES DE FAMÍLIA

Quando um ato indigno pode levar à perda da pensão alimentícia?

Ouça o quadro Questões de Família

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 11:35

Publicado em 

11 nov 2019 às 11:35
Nesta edição do Questões de Família o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque quando um comportamento indigno por parte daquele que recebe a pensão alimentícia podem levar à revogação desse direito. Quem participa desta conversa é Luis Gustavo Narciso Guimarães, advogado especialista em Direito de Família. O especialista explica que, por lei, existem formas para que o alimentante consiga parar de pagar o alimentado. "Sejam com atos contra a vida e honra - como tentativa de homicídio e agressão - até ofensas graves, calúnia e desamparo".
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 11-11-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados