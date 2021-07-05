AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Questões de Família

Quando o casal se separa, quem fica com o quê?

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 11:33

Publicado em 

05 jul 2021 às 11:33
Regime de patrimônio define quem vai ficar com o quê quando o casamento acaba
Regime de patrimônio define quem vai ficar com o quê quando o casamento acaba Crédito: Pexels
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque o tema que envolve a divisão de bens e quem fica com o quê quando o casal chega num momento de separação. Bens, imóveis e dinheiro. Como essa conta vai "fechar"? Como o patrimônio será dividido? "Quando a gente casa, além da afinidade e afetividade, acabamos estabelecendo um regime patrimonial. Esse regime é regulado por lei ou pode ser convencionado pelas partes. É o regime de patrimônio, então, que vai definir quem vai ficar com o quê quando o casamento acaba. É muito importante escolher o regime de bens e saber o que cada regime representa pra depois não passar 'aperto'", explica.
Questões de Familia 05-07-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta preside o PL no Espírito Santo, legenda que tenta aliança com Republicanos
PL e Republicanos avançam em aliança, mas adiam anúncio no ES
Nayla e sua família cuidaram de Dunk por cinco anos.
Polícia investiga possível envenenamento de cães em praça de Linhares
Imagem de destaque
4 receitas ricas em proteínas magras para um jantar saudável e nutritivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados