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Questões de Família

"Quando o amar acaba": as preocupações que os casais devem ter quando da ruptura!

Em janeiro, você acompanha a série especial "Família como lugar de pertencimento e direito ao rompimento familiar"

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 11:48

Publicado em 

20 jan 2025 às 11:48
Divórcio; separação; rompimento; relacionamento
Divórcio; separação; rompimento; ruptura Crédito: Freepik
Na série "Família como lugar de pertencimento e direito ao rompimento familiar", nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque as preocupações jurídicas que os casais devem ter quando acontece a ruptura do relacionamento. Especialistas apontam que é importante entender que o casamento é uma entidade legal, um contrato de família. Mesmo sem uma convivência conjugal, sem a formalização do divórcio, o estado civil permanece como casado. No entanto, na prática, o casal está separado de fato. Entenda essas implicações. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 20-01-25.mp3

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