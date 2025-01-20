"Quando o amar acaba": as preocupações que os casais devem ter quando da ruptura!

Na série "Família como lugar de pertencimento e direito ao rompimento familiar" , nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque as preocupações jurídicas que os casais devem ter quando acontece a ruptura do relacionamento. Especialistas apontam que é importante entender que o casamento é uma entidade legal, um contrato de família. Mesmo sem uma convivência conjugal, sem a formalização do divórcio, o estado civil permanece como casado. No entanto, na prática, o casal está separado de fato. Entenda essas implicações. Ouça a conversa completa!