"Quando alguém é preso, a família vai junto para a prisão"

"Quando alguém é preso, sua família vai junto. Pais, filhos, irmãos e cônjuges ou companheiros ficam privados não apenas de um meio de sustento, mas também do convívio e do apoio mútuo, entrando em uma rotina de longos deslocamentos para curtas visitas. Não é apenas sofrimento afetivo, mas privação econômica e psicológica. Com cerca de 22 mil presos no sistema prisional capixaba, estima-se que a população impactada no Espírito Santo nesta situação é superior a 100 mil pessoas. A análise é do professor do mestrado em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha (UVV), Henrique Herkenhoff, o convidado do quadro "Questões de Família" desta segunda-feira (04).