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Questões de Família

"Quando alguém é preso, a família vai junto para a prisão"

Ouça as análises do professor do mestrado em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha (UVV), Henrique Herkenhoff e do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 10:36

Publicado em 

04 abr 2022 às 10:36
Prisão, cadeira, cela
Crédito: Pixabay
"Quando alguém é preso, sua família vai junto. Pais, filhos, irmãos e cônjuges ou companheiros ficam privados não apenas de um meio de sustento, mas também do convívio e do apoio mútuo, entrando em uma rotina de longos deslocamentos para curtas visitas. Não é apenas sofrimento afetivo, mas privação econômica e psicológica. Com cerca de 22 mil presos no sistema prisional capixaba, estima-se que a população impactada no Espírito Santo nesta situação é superior a 100 mil pessoas. A análise é do professor do mestrado em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha (UVV), Henrique Herkenhoff, o convidado do quadro "Questões de Família" desta segunda-feira (04). 
Questões de Familia - 04-04-22

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