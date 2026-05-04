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Questões de Família

Quando a "forma de educar" viola os direitos das crianças e é um sinal de alerta

Ouça detalhes na participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 11:21

Publicado em 

04 mai 2026 às 11:21
Pais e filhos
Pais e filhos Crédito: Freepik/Iakov Filimonov
Você provavelmente já deve ter ouvido frases como "o filho é meu, eu que sei o que é melhor pra ele" ou "na minha época a gente era corrigido assim, meus pais me batiam com cinto, me colocavam ajoelhado no milho". Mas não é assim que deve funcionar a educação dos nossos pequenos. Atos de violência violam o direito das crianças, mesmo que a intenção seja "corrigir" os pequenos. E a proteção desses direitos é prevista em lei e deve ser um compromisso de toda a sociedade.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante que toda criança tem direito a educação, dignidade, proteção, desenvolvimento saudável. Não pode bater para ensinar, humilhar para corrigir e dar castigos degradantes. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 04-05-26.mp3

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