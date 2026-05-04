Quando a "forma de educar" viola os direitos das crianças e é um sinal de alerta

Você provavelmente já deve ter ouvido frases como "o filho é meu, eu que sei o que é melhor pra ele" ou "na minha época a gente era corrigido assim, meus pais me batiam com cinto, me colocavam ajoelhado no milho". Mas não é assim que deve funcionar a educação dos nossos pequenos. Atos de violência violam o direito das crianças, mesmo que a intenção seja "corrigir" os pequenos. E a proteção desses direitos é prevista em lei e deve ser um compromisso de toda a sociedade.