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Questões de Família

Quais são os direitos? Nova série especial trata da atenção aos idosos

Ouça a participação da advogada Fernanda Brasileiro e do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 03 de Novembro de 2025 às 10:58

Publicado em 

03 nov 2025 às 10:58
Idosos inexperientes na internet se tornam foco dos golpistas.
Idosos Crédito: Shutterstock
Daqui a 45 anos, os brasileiros com mais de 60 anos deverão corresponder a cerca de 37,8% da população do país ou 75,3 milhões de pessoas idosas. A projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) alerta para a necessidade do Brasil adaptar suas políticas públicas ao envelhecimento da população. Os dados são da "Agência Senado". Neste mês de novembro, o quadro "Questões de Família, com o comentarista José Eduardo Coelho Dias, é voltado ao dia a dia dos idosos nas relações familiares. De forma geral, no Direito de Família, os idosos têm direitos como convivência familiar, autonomia sobre a própria vida e proteção contra violência e abandono. Quem participa da conversa é a advogada Fernanda Brasileiro de Almeida, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo (OAB-ES), da Subseção de Vila Velha. Confira quais são os principais direitos que devem ser direcionados ao cuidado dos idosos. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 03-11-25.mp3

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