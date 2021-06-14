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Questões de Família

Quais são as responsabilidades dos filhos com os pais idosos?

A legislação aborda o "dever de cuidado" nas questões materiais e imateriais. Fique por dentro!

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 11:10

Publicado em 

14 jun 2021 às 11:10
Entenda as responsabilidades dos filhos com pais idosos
Entenda as responsabilidades dos filhos com pais idosos Crédito: Pexels
Nesta edição do "Questões de Família", o tema em discussão foi sugerido pela audiência. A ouvinte Maria nos mandou a seguinte mensagem: "Gostaria que vocês abordassem o tema das obrigações dos filhos com o seus pais idosos". Pedido do ouvinte é ordem! Quem também participa da conversa, junto ao comentarista José Eduardo Coelho Dias, é a advogada Patricia Novais Calmon, mestranda em Direito Processual na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e presidente da Comissão da Adoção e do Idoso do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Espírito Santo (IBFAM-ES). "A própria Constituição Federal, o ato normativo de maior importância do nosso sistema, ela já impõe esse dever de cuidado, no artigo 229. Este dever de cuidado já fica bem expresso", explica a advogada. O artigo diz que "os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade". Ouça as explicações completas!
Questões de Familia - 14-06-21.mp3

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