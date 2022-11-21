Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Questões de Família

Quais as diferenças entre filiação socioafetiva e adoção legal no país?

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 10:52

Publicado em 

21 nov 2022 às 10:52
Família, adoção
Família, adoção Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica como funciona, na prática, as diferenças entre a chamada filiação socioafetiva e a adoção legal no país. A discussão voltou a chamar a atenção quando, nas últimas semanas, a ex-deputada Flordelis foi condenada a mais de 50 anos pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em junho de 2019. Durante o júri, alguns de seus 55 filhos falaram sobre o caso. E uma pergunta que fica é se a pastora conseguiu mesmo adotar mais de 50 crianças. Muitas destas crianças fizeram ou ainda fazem parte da casa administrada por ela no Rio de Janeiro e são filhos afetivos. Não se sabe ao certo quantos dos seus filhos, de fato, foram adotados oficialmente, mas, segundo inquéritos judiciais, grande parte destes não possuem situação regular e, por isso, são chamados de filhos afetivos. Ouça a análise do comentarista sobre o tema!
Questões de Família - 21-11-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados