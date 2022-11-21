Quais as diferenças entre filiação socioafetiva e adoção legal no país?

Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica como funciona, na prática, as diferenças entre a chamada filiação socioafetiva e a adoção legal no país. A discussão voltou a chamar a atenção quando, nas últimas semanas, a ex-deputada Flordelis foi condenada a mais de 50 anos pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em junho de 2019. Durante o júri, alguns de seus 55 filhos falaram sobre o caso. E uma pergunta que fica é se a pastora conseguiu mesmo adotar mais de 50 crianças. Muitas destas crianças fizeram ou ainda fazem parte da casa administrada por ela no Rio de Janeiro e são filhos afetivos. Não se sabe ao certo quantos dos seus filhos, de fato, foram adotados oficialmente, mas, segundo inquéritos judiciais, grande parte destes não possuem situação regular e, por isso, são chamados de filhos afetivos. Ouça a análise do comentarista sobre o tema!