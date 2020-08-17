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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Proteção das crianças: o que prevê a legislação brasileira?

Entenda o caso envolvendo uma criança vítima de estupro e que teve a gravidez interrompida

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 11:01

Publicado em 

17 ago 2020 às 11:01
Um crime que aconteceu em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, ganhou notoriedade nos últimos dias. Uma menina de apenas 10 anos de idade foi abusada sexualmente pelo próprio tio, que cometia o crime há pelo menos quatros anos. Nesta edição do CBN Questões de Família, o assunto é a proteção das crianças. O que diz a legislação brasileira em casos como esse? E o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)? Quem responde é o nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias e a juíza Patrícia Neves, coordenadora das Varas da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), convidada desta segunda-feira (17) do quadro.
 
Questões de Família - 17-08-20.mp3

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