Proteção da mulher: Vitória pioneira no uso do Botão de Pânico

Em comemoração aos 468 anos da cidade de Vitória, esta semana a rádio CBN Vitória apresenta com os seus comentaristas, temas que são destaque na capital capixaba. Vamos falar de iniciativas que nasceram na cidade ou que sugiram primeiro por aqui. E também vamos debater os desafios do município.

No quadro Questões de Família, o destaque é para o dispositivo de segurança que é utilizado por mulheres ameaçadas por seus ex-companheiros e que foi batizado de "Botão do Pânico". A cidade de Vitória foi pioneira na oferta destes dispositivos, em 2013. Atualmente 14 mulheres usam o botão na cidade. Ouça detalhes de como funciona o sistema em uma entrevista com o Secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Bruno Toledo e o comentarista José Eduardo Coelho Dias.