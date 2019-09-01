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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Proteção da mulher: Vitória pioneira no uso do Botão de Pânico

Ouça do quadro Questões de Família detalhes de como funciona este dispositivo, disponível na cidade desde 2013

Publicado em 01 de Setembro de 2019 às 10:04

Publicado em 

01 set 2019 às 10:04
Em comemoração aos 468 anos da cidade de Vitória, esta semana a rádio CBN Vitória apresenta com os seus comentaristas, temas que são destaque na capital capixaba. Vamos falar de iniciativas que nasceram na cidade ou que sugiram primeiro por aqui. E também vamos debater os desafios do município. 
No quadro Questões de Família, o destaque é para o dispositivo de segurança que é utilizado por mulheres ameaçadas por seus ex-companheiros e que foi batizado de "Botão do Pânico". A cidade de Vitória foi pioneira na oferta destes dispositivos, em 2013. Atualmente 14 mulheres usam o botão na cidade. Ouça detalhes de como funciona o sistema em uma entrevista com o  Secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Bruno Toledo e o comentarista José Eduardo Coelho Dias. 
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 02-09-19

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