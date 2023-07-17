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Questões de Família

Proteção da infância nas redes sociais: o que você precisa saber e os riscos

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias e da advogada Flávia Figueira

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 10:10

Publicado em 

17 jul 2023 às 10:10
Facebook, rede social
Facebook, rede social Crédito: Pixabay
Na era da Internet e redes sociais, o termo “sharenting” é uma das palavras que foi adicionada ao dicionário Oxford em 2022, descrevendo a prática dos pais que compartilham de forma desenfreada fotos, vídeos e ou informações sobre os filhos nas plataformas. Este é o tema em destaque nesta edição do “Questões de Família”. O comentarista José Eduardo Coelho Dias discute o assunto com a professora e advogada Flávia Figueira, especialista em Direito das Famílias e Proteção de Dados e Privacidade. 
CBN - Questões de Família - 17-07-23.mp3

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