Proteção da infância nas redes sociais: o que você precisa saber e os riscos

Na era da Internet e redes sociais, o termo “sharenting” é uma das palavras que foi adicionada ao dicionário Oxford em 2022, descrevendo a prática dos pais que compartilham de forma desenfreada fotos, vídeos e ou informações sobre os filhos nas plataformas. Este é o tema em destaque nesta edição do “Questões de Família”. O comentarista José Eduardo Coelho Dias discute o assunto com a professora e advogada Flávia Figueira, especialista em Direito das Famílias e Proteção de Dados e Privacidade.