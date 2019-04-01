Projeto promete agilizar divórcio de vítima de violência doméstica

Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz em destaque a aprovação do projeto de Lei, na Câmara dos Deputados, que garante à vítima de violência doméstica facilidades para divorciar. Em resumo, o projeto permite à vítima de violência doméstica solicitar ao juiz a decretação imediata do divórcio ou do rompimento da união estável. Agora, a matéria segue para votação no Senado. Quem também participa da conversa é Cláudia Albuquerque Garcia, promotora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres (Nevid) do Ministério Público Estadual.