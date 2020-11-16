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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Projeto de lei prevê pagamento de pensão a filhos até os 21 anos

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 11:44

Publicado em 

16 nov 2020 às 11:44
Nesta edição do quadro "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque um assunto que desperta atenção entre as famílias: o pagamento de pensão aos filhos! Um projeto de Lei em tramitação na Câmara (4740/20) estabelece que a pensão alimentícia seja paga até que o filho complete 21 anos, independentemente de decisão judicial. A regra não será válida apenas para os filhos com invalidez. O texto, que altera o Código Civil (Lei 10.406/2002), tramita na Câmara dos Deputados.
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 16-11-20
 

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