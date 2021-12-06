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Questões de Família

Prisão de devedor de pensão alimentícia: o que você deve saber

Dados da Defensoria Pública apontam que somente este ano, já foram apresentadas 1.193 ações de execução de alimentos

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 12:16

Publicado em 

06 dez 2021 às 12:16
Pensão alimentícia
Pensão alimentícia Crédito: Pixabay
Direito garantido por lei, a pensão alimentícia é um assunto que sempre gera muitas dúvidas no âmbito familiar. Para os pais que não pagam pensão alimentícia dos filhos, o que pode ocorrer? Tema nesta edição do "Questões de Família", que conta nesta segunda-feira (06) com a participação da defensora pública, Priscila Libório. Dados da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) apontam que em 2021, até o momento, no Estado são 1.193 ações de execução de alimentos. 
Questões de Família - 06-12-21.mp3

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