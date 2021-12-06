Prisão de devedor de pensão alimentícia: o que você deve saber

Direito garantido por lei, a pensão alimentícia é um assunto que sempre gera muitas dúvidas no âmbito familiar. Para os pais que não pagam pensão alimentícia dos filhos, o que pode ocorrer? Tema nesta edição do "Questões de Família", que conta nesta segunda-feira (06) com a participação da defensora pública, Priscila Libório. Dados da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) apontam que em 2021, até o momento, no Estado são 1.193 ações de execução de alimentos.