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Questões de Família

Pressão social x decisão pessoal: ter filhos é "obrigação" do casal?

Ao longo do mês, uma série especial sobre o assunto “Filhos: direito, dever ou escolha?”

Publicado em 02 de Fevereiro de 2026 às 11:46

Publicado em 

02 fev 2026 às 11:46
Família, pais e filhos, adoção
Pais, filhos, passeio em família Crédito: Pexels
Nesta edição do Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias inicia a série especial do mês de fevereiro voltada ao convívio com os filhos. É a série "Filhos: direito, dever ou escolha?”. Nesse primeiro episódio, o assunto em destaque é: "ter filhos é obrigação do casal?". O comentarista explica o cenário que envolve pressão social x decisão pessoal. O comentarista destaca que "o planejamento familiar é previso na Constituição Federal e prevê que é de livre escolha do casal e que o Estado tem que apoiar", explica. Assim, o planejamento familiar é baseado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, sendo de livre decisão do casal. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 02-02-26.mp3

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