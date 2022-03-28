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Questões de Família

Por que os casamentos têm durado cada vez menos no Brasil?

O Brasil registrou 331,2 mil divórcios em 2020, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Publicado em 28 de Março de 2022 às 10:55

Publicado em 

28 mar 2022 às 10:55
Divórcio, separação, término,
Divórcio Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 331,2 mil divórcios em 2020, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nesse universo, chama atenção o fato de que praticamente a metade (49,8%) das separações aconteceu entre casais que estavam há menos de dez anos juntos. As relações estão menos duradouras? Tema para análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". Também houve um aumento na procura por divórcios em cartórios. Levantamento do Colégio Notarial do Brasil contabilizou 43,8 mil processos em 2020; número 15% superior ao mesmo período de 2019.
Questões de Familia - 28-03-22

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