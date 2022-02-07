Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Questões de Família

Polêmica no BBB: participante afirma ter batido ‘na cara’ do filho

Lei da Palmada está em vigor no Brasil desde 2014 e proíbe castigo físico ou tratamento cruel ou degradante na educação de crianças e adolescentes

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 10:18

Publicado em 

07 fev 2022 às 10:18
As crianças não sabem e nem conseguem denunciar os abusos
As crianças não sabem e nem conseguem denunciar os abusos Crédito: Shutterstock
Na última semana, o surfista Pedro Scooby, que participa do BBB 22, envolveu-se em uma polêmica durante um papo sobre paternidade quando revelou que já bateu no rosto do seu filho mais velho, Dom, de 9 anos. O surfista disse: “Fui falar uma parada e ele me respondeu. Ele estava aqui, assim... (ao lado), e minha mão só fez assim: “pau”, na cara dele. O beiço já ficou assim, igual ao Patolino. Ele nunca mais me respondeu na vida”, disse Scooby, que depois admitiu: “Dor no coração porque bati nele, mas foi reação na hora. Eu realmente nunca vou quebrar nada dele, espancar, mas tem que tomar um susto para ter o respeito”. Pedro é pai de Dom e dos gêmeos Bem e Liz, de 5 anos, todos frutos da relação com a atriz Luana Piovani.
José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do Questões de Família, aponta que a Lei da Palmada está em vigor no Brasil desde 2014 e proíbe castigo físico ou tratamento cruel ou degradante na educação de crianças e adolescentes. A norma define como “castigo físico” qualquer “ação punitiva ou disciplinar aplicada com emprego de força física que resulte em sofrimento físico ou lesão”, e “tratamento cruel ou degradante” é definido como aquele que “humilhe, ameace gravemente ou ridicularize” a criança ou o adolescente.
Questões de Família - 07-02-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Presos pelo bloqueio do estreito de Ormuz há quase 100 dias: 'Só existe uma saída'
O apresentador Felipe Khoury enacara a travessia ES x MG pelo Parque Nacional do Caparaó
Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG
Imagem de destaque
Tarifaço dos EUA contra o Brasil pode bater em 37,5% com soma de investigações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados