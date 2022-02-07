Polêmica no BBB: participante afirma ter batido ‘na cara’ do filho

Na última semana, o surfista Pedro Scooby, que participa do BBB 22, envolveu-se em uma polêmica durante um papo sobre paternidade quando revelou que já bateu no rosto do seu filho mais velho, Dom, de 9 anos. O surfista disse: “Fui falar uma parada e ele me respondeu. Ele estava aqui, assim... (ao lado), e minha mão só fez assim: “pau”, na cara dele. O beiço já ficou assim, igual ao Patolino. Ele nunca mais me respondeu na vida”, disse Scooby, que depois admitiu: “Dor no coração porque bati nele, mas foi reação na hora. Eu realmente nunca vou quebrar nada dele, espancar, mas tem que tomar um susto para ter o respeito”. Pedro é pai de Dom e dos gêmeos Bem e Liz, de 5 anos, todos frutos da relação com a atriz Luana Piovani.