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Questões de Família

Pode ocorrer? Motivos comuns que fazem pais e mães perderem a guarda dos filhos

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 10:31

Publicado em 

02 out 2023 às 10:31
Em destaque: as diferenças entre guarda compartilhada e alternada
Em destaque: as diferenças entre guarda compartilhada e alternada Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque o tema guarda dos filhos. A perda da guarda de um filho por parte de um pai ou mãe pode ocorrer quando há o descumprimento de algum dos deveres inerentes ao chamado Poder Familiar. Levantamento do portal "Jusbrasil" aponta alguns desses motivos, entre eles o comportamento que não proporciona a segurança dos filhos. O comentarista explica como pode ocorrer essa perda de poder e suas implicações jurídicas e familiares. Ouça a conversa completa
CBN - Questões de Família - 02-10-23.mp3

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