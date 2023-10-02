Pode ocorrer? Motivos comuns que fazem pais e mães perderem a guarda dos filhos

Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque o tema guarda dos filhos. A perda da guarda de um filho por parte de um pai ou mãe pode ocorrer quando há o descumprimento de algum dos deveres inerentes ao chamado Poder Familiar. Levantamento do portal "Jusbrasil" aponta alguns desses motivos, entre eles o comportamento que não proporciona a segurança dos filhos. O comentarista explica como pode ocorrer essa perda de poder e suas implicações jurídicas e familiares. Ouça a conversa completa