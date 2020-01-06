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Questões de Família

Planejamentos familiar e sucessório podem evitar disputas

A conversa sobre a divisão de bens entre cônjuges ou herdeiros deve ser feita sem tabus e previamente para evitar brigas futuras

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 13:28

Publicado em 

06 jan 2020 às 13:28
Discutir previamente a divisão de bens entre cônjuges ou herdeiros é um assunto do qual muitos fogem, mas a iniciativa pode ser primordial para evitar conflitos em situações difíceis, como divórcios ou mortes. Por que não começar o ano pensando prospectivamente e organizar a vida quanto às nossas pendências? Esse tipo de conversa, mesmo não inserido profundamente na nossa cultura, resolve boa parte dos problemas... E tudo na base do diálogo flui muito melhor. É sobre isso que o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala nesta edição do Questões de Família. Entenda a importância do planejamento familiar e sucessório no âmbito do direito familiar. Confira!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 06-01-20

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