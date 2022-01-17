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Questões de Família

Planejamento sucessório: o que é, quais suas finalidades e como fazer

José Eduardo Coelho Dias recebe o advogado e escritor Conrado Paulino da Rosa

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 12:09

Publicado em 

17 jan 2022 às 12:09
Família, sucessão, planejamento sucessório
Família, sucessão, plajemanr Crédito: Freepik
Nesta edição do Questões de Família, o assunto é planejamento sucessório. O comentarista José Eduardo Coelho Dias conversa com o advogado Conrado Paulino da Rosa, autor de livros na área de Direito de Família e Sucessões. Eles discutem, além do que é esse planejamento, quais são os meios de se fazer isso e quem deve se preocupar em fazê-lo. De forma geral, o planejamento sucessório é interpretado como um instrumento pelo qual é possível organizar a transferência de bens de uma pessoa após a sua morte e a finalidade principal é preservar o patrimônio na família. Ouça:
Questões de Família - 17/01/2022

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