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Questões de Família

Planejamento sucessório: entenda o que é, importância e como fazer

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 10:46

Publicado em 

03 jul 2023 às 10:46
Família, sucessão, planejamento sucessório
Família, sucessão, plajemanr Crédito: Freepik
Nesta edição do "Questões de Família", finalizando a série de explicações especial sobre os temas de herança, direitos e deveres dos envolvidos, o assunto em destaque é o planejamento sucessório. De forma geral, o planejamento sucessório é um instrumento que visa a organização e distribuição dos bens de uma pessoa enquanto é viva, atuando de modo preventivo à partilha tradicional. Tal planejamento pode ajudar a evitar conflitos entre os familiares, dispor o bem conforme a vontade do titular da herança (observada a legislação sobre o tema) e, ainda, proteger o patrimônio. O comentarista José Eduardo Coelho Dias traz, assim, os detalhes do que é, a sua importância e como fazer o planejamento.
CBN - Questões de Família - 03-07-23.mp3

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