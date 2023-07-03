Planejamento sucessório: entenda o que é, importância e como fazer

Nesta edição do "Questões de Família", finalizando a série de explicações especial sobre os temas de herança, direitos e deveres dos envolvidos, o assunto em destaque é o planejamento sucessório. De forma geral, o planejamento sucessório é um instrumento que visa a organização e distribuição dos bens de uma pessoa enquanto é viva, atuando de modo preventivo à partilha tradicional. Tal planejamento pode ajudar a evitar conflitos entre os familiares, dispor o bem conforme a vontade do titular da herança (observada a legislação sobre o tema) e, ainda, proteger o patrimônio. O comentarista José Eduardo Coelho Dias traz, assim, os detalhes do que é, a sua importância e como fazer o planejamento.