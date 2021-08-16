Perda da guarda dos filhos: casos que envolvem religião e lei

Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque que casos de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana têm pautado disputas judiciais e até mesmo perda da guarda de filhos. José Eduardo alerta que "o preconceito religioso é insustentável e que o fato da pessoa professar uma fé não significa que ela vá em risco a alguém. Claro que eventuais rituais que fogem do mero campo religioso, e passam a uma ameaça de integridade física, são coisas diferentes, enfatiza!. Ouça as explicações completas com relação ao assunto!