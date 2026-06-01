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Questões de Família

Pensão para ex-cônjuge existe? Em quais casos ocorre? Entenda!

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 10:47

Publicado em 

01 jun 2026 às 10:47
Pensão alimentícia
Pensão alimentícia Crédito: Divulgação
A obrigação de pagar pensão alimentícia entre ex-companheiros após o fim de um relacionamento. Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias esclarece se existe a obrigação de se pagar pensão para ex-cônjuge/companheiro depois que o casamento acaba. Em que casos isso pode ocorrer? O que as partes podem, ou não, fazer? De forma geral, segundo especialistas, quando uma das partes fica em estado de necessidade, sem condições reais de prover o próprio sustento e sem apoio familiar disponível, o ordenamento jurídico busca evitar o "abandono material".
CBN - Questões de Família - 01-06-26.mp3

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