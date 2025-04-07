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Questões de Família

Penhora de bens: em quais situações a medida pode ser aplicada?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 07 de Abril de 2025 às 10:39

Publicado em 

07 abr 2025 às 10:39
Dívidas de IPTU e condomínio fazem o imóvel ser penhorado
 imóvel penhorado Crédito: Freepik
Foi destaque no noticiário na última semana a informação que a Justiça de São Paulo determinou a penhora de salários da apresentadora Ana Hickmann em um processo aberto pelo Banco Original em razão de uma alegada dívida de cerca de R$ 956 mil. A apresentadora afirma não ter feito o empréstimo e que a assinatura eletrônica lançada na documentação foi fraudada. De forma geral, penhorar significa bloquear o acesso a bens ou dinheiro. O primeiro pedido de penhora recai sobre os valores disponíveis em contas bancárias. Quando os salários podem ser penhorados pela Justiça? Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 07-04-25.mp3

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