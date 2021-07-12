Passo a passo: como funciona a emancipação e em quais situações pode ocorrer

Direito de Família Crédito: Divulgação

Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque o tema da emancipação de menores, que voltou a discussão na última semana quando as filhas de Gugu Liberato, Marina e Sofia, de 17 anos, do relacionamento com a médica Rose Miriam di Matteo, foram emancipadas. O motivo da emancipação é pelo fato das meninas estarem insatisfeitas com a falta de informações sobre a administração dos bens e o processo de inventário, conduzido pela irmã do comunicador, Aparecida Liberato. Emancipadas, agora as gêmeas podem decidir por si próprias judicialmente. Gugu morreu em novembro de 2019. José Eduardo fala do tema.

"Todos sabemos que a capacidade civil, também chamada por muitos de maioridade, só é atingida aos 18 anos, não é verdade?! Mas, e se os responsáveis pelo adolescente, por exemplo, entenderem que ele já tem condições de gerir sua própria vida, o que fazer? A emancipação não faz com que o menor de idade seja considerado maior. É uma forma de antecipar tão somente a aquisição da capacidade civil antes da idade legal", explica. Acompanhe as explicações completas sobre o tema!

A emancipação pode ser feita das seguintes formas:

1) Por escritura pública em cartório (Tabelionato de Notas) pelos pais do menor entre 16 e 17 anos;

2) Pelo casamento;

3) Pelo exercício de emprego público efetivo;

4) Pela colação de grau em curso superior;

5) Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, ambos com economia própria;

6) Por autorização judicial, em caso de o menor estar sob tutela (instituto para proteger menores cujos pais tenham falecido ou perdido o poder familiar, sendo-lhe nomeados tutores), ouvindo-se o tutor, OU por divergência entre vontades paterna e materna.