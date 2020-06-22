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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Pandemia é o momento para o planejamento sucessório?

Ouça as informações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 10:44

Publicado em 

22 jun 2020 às 10:44
Na pandemia, muitos cartórios registraram o aumento da procura por transferência de bens entre familiares. Especialistas avaliam que, por conta do novo coronavírus, o planejamento sucessório voltou a ser tema de discussão nas famílias diante do medo que as doença trouxe aos brasileiros. Nesta edição do Questões de Família, José Eduardo Coelho Dias fala mais sobre planejamento sucessório e indica o que deve ser levado em consideração pelas famílias para a ação. Confira!
 
Questões de Família - 22-06-20

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