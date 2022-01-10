Pais são obrigados a vacinar os filhos? Especialistas explicam

O Ministério da Saúde incluiu na última semana crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que desconhece o número de óbitos de crianças pela doença e criticou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por liberar a vacinação do público pediátrico. O chefe do Executivo voltou a dizer, também, que sua filha mais nova, de 11 anos, não será vacinada. A vacinação é direito das crianças? Pais são obrigados a vacinar os filhos? Tema para análise de José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do Questões de Família. Quem participa da conversa é a juíza de Direito aposentada, Patrícia Neves. Ouça a conversa completa!