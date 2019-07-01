Pais podem ser impedidos de visitar seus próprios filhos?

No quadro Questões de Família desta segunda-feira (01), o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica em que situações a visita aos filhos pode ser suspensa pela justiça. O genitor que não possui a guarda dos filhos tem o direito de visitá-los periodicamente. No entanto, as visitas podem ser reduzidas, monitoradas pelo genitor que detém a guarda ou por um terceiro ou até mesmo suspensas em casos em que se apresente algum risco à integridade física ou psicológica da criança ou adolescente. Entenda mais o assunto: