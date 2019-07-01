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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Pais podem ser impedidos de visitar seus próprios filhos?

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 12:20

Publicado em 

01 jul 2019 às 12:20
No quadro Questões de Família desta segunda-feira (01), o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica em que situações a visita aos filhos pode ser suspensa pela justiça. O genitor que não possui a guarda dos filhos tem o direito de visitá-los periodicamente. No entanto, as visitas podem ser reduzidas, monitoradas pelo genitor que detém a guarda ou por um terceiro ou até mesmo suspensas em casos em que se apresente algum risco à integridade física ou psicológica da criança ou adolescente. Entenda mais o assunto:
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 01-07-19

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