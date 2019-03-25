Pais podem expulsar filho maior de idade de casa? Um casal precisou recorrer aos tribunais para expulsar o filho de 30 anos de sua casa. O caso aconteceu nos Estados Unidos.. Durante o processo, os pais afirmaram que o filho, que voltou a morar com eles há oito anos após ficar desempregado, não ajudava com os custos da casa nem com as tarefas domésticas. Mas, afinal, os pais podem expulsar um filho de casa? Este é o tema do Questões de Família desta segunda-feira (25), com o comentarista José Eduardo Coelho Dias. A resposta para o questionamento é: sim! Confira as explicações!