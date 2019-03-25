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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Pais podem expulsar filho maior de idade de casa?

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 25 de Março de 2019 às 11:13

Publicado em 

25 mar 2019 às 11:13
Pais podem expulsar filho maior de idade de casa? Um casal precisou recorrer aos tribunais para expulsar o filho de 30 anos de sua casa. O caso aconteceu nos Estados Unidos.. Durante o processo, os pais afirmaram que o filho, que voltou a morar com eles há oito anos após ficar desempregado, não ajudava com os custos da casa nem com as tarefas domésticas. Mas, afinal, os pais podem expulsar um filho de casa? Este é o tema do Questões de Família desta segunda-feira (25), com o comentarista José Eduardo Coelho Dias. A resposta para o questionamento é: sim! Confira as explicações!
 
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 25-03-19

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