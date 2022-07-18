Pais podem escolher não deixar a herança para os filhos?

Na última semana uma notícia chamou a atenção no noticiário das celebridades. A cantora e dançarina Gretchen, de 63 anos, confessou que não tem a intenção de deixar herança para os sete filhos. Ela disse que pretende gastar tudo antes de morrer. "Eu sou de gastar e não guardo nada. Às vezes, reúno eles [filhos] e falo: 'Tratem de trabalhar, porque não vou deixar nada para ninguém. Antes de morrer, gasto tudo", disse ela. O tema motiva a discussão nesta edição do "Questões de Família", com José Eduardo Coelho Dias. É possível, então, que os pais não deixem herança para os filhos? O que diz a legislação sobre o tema? Ouça as explicações completas!