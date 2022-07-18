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Questões de Família

Pais podem escolher não deixar a herança para os filhos?

Entenda o que diz a legislação sobre o tema com José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 12:04

Publicado em 

18 jul 2022 às 12:04
Foto mostra pais e dois filhos
Família e herança Crédito: Pixabay
Na última semana uma notícia chamou a atenção no noticiário das celebridades. A cantora e dançarina Gretchen, de 63 anos, confessou que não tem a intenção de deixar herança para os sete filhos. Ela disse que pretende gastar tudo antes de morrer. "Eu sou de gastar e não guardo nada. Às vezes, reúno eles [filhos] e falo: 'Tratem de trabalhar, porque não vou deixar nada para ninguém. Antes de morrer, gasto tudo", disse ela. O tema motiva a discussão nesta edição do "Questões de Família", com José Eduardo Coelho Dias. É possível, então, que os pais não deixem herança para os filhos? O que diz a legislação sobre o tema? Ouça as explicações completas!
QUESTÕES DE FAMÍLIA - 18-07-22

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