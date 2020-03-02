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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Pais ou responsáveis podem deixar crianças sozinhas em casa?

Ouça o que diz o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 02 de Março de 2020 às 10:59

Publicado em 

02 mar 2020 às 10:59
Na última quarta-feira (26), uma mulher foi presa depois de deixar a filha, uma menina de apenas 1 ano e 7 meses, sozinha em casa. O caso aconteceu em Vila Velha. Para a Polícia Militar, a mãe da menina disse que estava procurando casa para alugar.
Diante do fato, fica a dúvida: pais ou responsáveis podem deixar crianças sozinhas em casa? Quem responde a pergunta é José Eduardo Coelho Dias, no Questões de Família desta segunda-feira (02). Acompanhe!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 02-03-20

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