Na última quarta-feira (26), uma mulher foi presa depois de deixar a filha, uma menina de apenas 1 ano e 7 meses, sozinha em casa. O caso aconteceu em Vila Velha. Para a Polícia Militar, a mãe da menina disse que estava procurando casa para alugar.
Diante do fato, fica a dúvida: pais ou responsáveis podem deixar crianças sozinhas em casa? Quem responde a pergunta é José Eduardo Coelho Dias, no Questões de Família desta segunda-feira (02). Acompanhe!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 02-03-20