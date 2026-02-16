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Questões de Família

Pais e mães solo: direitos e desafios para o reconhecimento

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 16 de Fevereiro de 2026 às 09:49

Publicado em 

16 fev 2026 às 09:49
Adoção, afeto, família
família Crédito: Pixabay
O Censo Demográfico 2022 do IBGE apontou que cerca de 7,8 milhões de mulheres criam filhos sozinhas no Brasil (mães solo), chefiando 13,5% dos lares brasileiros. A proporção é de seis mães para cada pai solo (1,2 milhão). A maternidade solo é mais frequente no Nordeste e frequentemente enfrenta vulnerabilidade financeira, com 44% vivendo com até um salário mínimo. Nesta edição do quadro Questões de Família, o comentarista José Eduardo Coelho Dias destaca na série especial "“Filhos: direito, dever ou escolha?”, como vivem os pais e mães solo. Ouça a conversa completa. 
QUESTÕES DE FAMÍLIA - 16-02-26

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