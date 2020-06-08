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Pais desempregados precisam pagar pensão?

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 10:29

Publicado em 

08 jun 2020 às 10:29
A taxa de desemprego no Brasil, no primeiro trimestre do 2020, foi de 11,9%, o que representa quase 13 milhões de brasileiros. O número, porém, deve aumentar ainda mais no segundo trimestre, por conta dos impactos da pandemia do novo coronavírus. O dado evidenciado é o pontapé para o assunto desta edição do Questões de Família. José Eduardo Coelho Dias responde: pais desempregados precisam pagar pensão? O comentarista esclarece que o desemprego não anula a obrigação dos pais para com os filhos e explica o que diz os parágrafos do Direito de Família. Confira!
Questões de Família - 08-06-20

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