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QUESTÕES DE FAMÍLIA

"Pai é quem cria"? Entenda o conceito da socioafetividade

Especialistas na área do Direito de Família destacam, por exemplo, que um vínculo biológico não garante necessariamente a existência de um vínculo afetivo

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 10:32

Publicado em 

19 abr 2021 às 10:32
Você já ouviu aquela famosa expressão "Pai é quem cria!"? Até que ponto a paternidade é um fator biológico, comportamental ou afetivo? Este é o assunto em destaque nesta edição do "Questões de Família". O comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como convidado o advogado especialista em Direito das Famílias e Sucessões, Alexandre Merklein. Especialistas na área do Direito de Família destacam, por exemplo, que um vínculo biológico não garante necessariamente a existência de um vínculo afetivo. Já o vínculo afetivo, por sua vez, pode ser resultado de uma construção familiar com base da convivência amorosa e responsável entre pais e filhos, pra além do vínculo biológico. Confira a discussão completa sobre o tema!
Questão de Familia - 19-04-21.mp3

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