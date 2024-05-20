Os principais questionamentos quando o assunto é testamento; entenda!

Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias, com base no questionamento dos ouvintes, faz um tira-dúvidas quando o assunto é testamento e os direitos dos familiares.
CBN - Questões de Família - 20-05-24.mp3
Publicado em 20 de Maio de 2024 às 10:28
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