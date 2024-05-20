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Questões de Família

Os principais questionamentos quando o assunto é testamento; entenda!

Ouça as informações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 20 de Maio de 2024 às 10:28

Publicado em 

20 mai 2024 às 10:28
Herança, disputa entre herdeiros
Herança, disputa entre herdeiros Crédito: Freepik
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias, com base no questionamento dos ouvintes, faz um tira-dúvidas quando o assunto é testamento e os direitos dos familiares. 
CBN - Questões de Família - 20-05-24.mp3

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