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Questões de Família

O que são os alimentos compensatórios? Especialistas explicam!

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias e do professor de Direito de Família e Sucessões, Rolf Madaleno

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 10:26

Publicado em 

14 ago 2023 às 10:26
Justiça, julgamento, corte
Justiça Crédito: Yeko Photo Studio/Freepik
Nesta edição do "Questões de Família", o assunto em destaque são os chamados alimentos compensatórios. O rompimento da união entre um casal pode causar desequilíbrio econômico nas condições sociais de um dos cônjuges/companheiros desprovidos de bens ou rendas. Os alimentos compensatórios, segundo informações do Instituto Brasileiro de Direito de Família (Ibdfam), têm, por finalidade, atenuar tal disparidade. Assim, "os alimentos compensatórios visam a diminuição de grande desequilíbrio econômico entre os cônjuges e companheiros, por ocasião da ruptura do casamento/da união estável, causando a quebra do padrão de vida que o casal antes possuía”. O comentarista José Eduardo Coelho Dias aborda o assunto com a participação do advogado e professor de Direito de Família e Sucessões da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Rolf Madaleno, diretor nacional do Ibdfam, especialista no assunto.
CBN - CBN Questões de Família - 14-08-23

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