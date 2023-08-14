O que são os alimentos compensatórios? Especialistas explicam!

Nesta edição do "Questões de Família", o assunto em destaque são os chamados alimentos compensatórios. O rompimento da união entre um casal pode causar desequilíbrio econômico nas condições sociais de um dos cônjuges/companheiros desprovidos de bens ou rendas. Os alimentos compensatórios, segundo informações do Instituto Brasileiro de Direito de Família (Ibdfam), têm, por finalidade, atenuar tal disparidade. Assim, "os alimentos compensatórios visam a diminuição de grande desequilíbrio econômico entre os cônjuges e companheiros, por ocasião da ruptura do casamento/da união estável, causando a quebra do padrão de vida que o casal antes possuía”. O comentarista José Eduardo Coelho Dias aborda o assunto com a participação do advogado e professor de Direito de Família e Sucessões da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Rolf Madaleno, diretor nacional do Ibdfam, especialista no assunto.