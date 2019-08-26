O que prevê o Estatuto das Famílias do Século XXI?

O reconhecimento dos arranjos familiares que existem na sociedade brasileira foi alvo de fake news nas últimas. Ao contrário do que foi divulgado nas redes sociais, não existe nenhuma proposta em tramitação no Congresso Nacional que venha permitir o casamento entre pais e filhos no Brasil, conhecido como incesto.

Em discussão está o Projeto de Lei 3369/2015, batizado de Estatuto das Famílias do Século XXI. O projeto seria votado na última semana na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), mas depois do avanço da fake news, a matéria deve receber um novo texto. Quem explica a polêmica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias.