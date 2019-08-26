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QUESTÕES DE FAMÍLIA

O que prevê o Estatuto das Famílias do Século XXI?

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias, já esclarecendo que se trata de fake news a informação de que se pretende legalizar o incesto no Brasil

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 10:46

Publicado em 

26 ago 2019 às 10:46
O reconhecimento dos arranjos familiares que existem na sociedade brasileira foi alvo de fake news nas últimas. Ao contrário do que foi divulgado nas redes sociais, não existe nenhuma proposta em tramitação no Congresso Nacional que venha permitir o casamento entre pais e filhos no Brasil, conhecido como incesto. 
Em discussão está o Projeto de Lei 3369/2015, batizado de Estatuto das Famílias do Século XXI. O projeto seria votado na última semana na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), mas depois do avanço da fake news, a matéria deve receber um novo texto. Quem explica a polêmica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias.
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 26-08-19

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