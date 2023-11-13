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Questões de Família

O que muda? STF põe fim à separação judicial como requisito para o divórcio

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 10:48

Publicado em 

13 nov 2023 às 10:48
Separação
Separação Crédito: Pexels
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque a notícia que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, na última semana, que a separação judicial não é um requisito prévio e necessário para que casais possam se divorciar. O entendimento do STF se baseou em uma mudança feita na Constituição em 2010, que passou a prever o divórcio como meio de dissolução de vínculo de casamento. Prevaleceu a posição do relator, ministro Luiz Fux, no sentido de que, se o casal desejar, o divórcio pode ocorrer diretamente. O comentarista explica a decisão. 
CBN - Questões de Família - 13-11-23.mp3

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