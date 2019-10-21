O que fazer quando sua herança é de criptomoedas?

Em pleno mundo digitalizado, o patrimônio de um indivíduo já não mais acompanha as barreiras físicas e pode estar também na internet, em formato de criptomoedas, por exemplo. Mas o que fazer quando sua herança é 2.0, em ativos digitais? Esse é o assunto do Questões de Família desta segunda-feira (21), que conta com a participação dos comentaristas José Eduardo Coelho Dias e Fernando Galdi.
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 21-10-19
Outro ponto na discussão econômico-tecnológica é como você garante que todos os criptoativos estão entrando no inventário, dado que é um tipo de operação que não tem registro formal. Se o falecido fez uma declaração no Imposto de Renda, vai ter o registro, mas se ele não fez, a situação complica.