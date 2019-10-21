O que fazer quando sua herança é de criptomoedas?

Em pleno mundo digitalizado, o patrimônio de um indivíduo já não mais acompanha as barreiras físicas e pode estar também na internet, em formato de criptomoedas, por exemplo. Mas o que fazer quando sua herança é 2.0, em ativos digitais? Esse é o assunto do Questões de Família desta segunda-feira (21), que conta com a participação dos comentaristas José Eduardo Coelho Dias e Fernando Galdi.