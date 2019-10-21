Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

QUESTÕES DE FAMÍLIA

O que fazer quando sua herança é de criptomoedas?

Ouça o quadro Questões de Família desta segunda-feira (21)

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 11:02

Publicado em 

21 out 2019 às 11:02
Em pleno mundo digitalizado, o patrimônio de um indivíduo já não mais acompanha as barreiras físicas e pode estar também na internet, em formato de criptomoedas, por exemplo. Mas o que fazer quando sua herança é 2.0, em ativos digitais? Esse é o assunto do Questões de Família desta segunda-feira (21), que conta com a participação dos comentaristas José Eduardo Coelho Dias e Fernando Galdi. 
 
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 21-10-19
 
Outro ponto na discussão econômico-tecnológica é como você garante que todos os criptoativos estão entrando no inventário, dado que é um tipo de operação que não tem registro formal. Se o falecido fez uma declaração no Imposto de Renda, vai ter o registro, mas se ele não fez, a situação complica. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados