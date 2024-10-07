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Questões de Família

O que é um plano de parentalidade? Entenda!

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 07 de Outubro de 2024 às 10:11

Publicado em 

07 out 2024 às 10:11
No ano passado, a Grande Vitória teve um total de 5.453 divórcios
Divórcios Crédito: Arquivo
Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque o que é o chamado "plano de parentalidade". De forma geral, ele explica, trata-se de um documento elaborado pelos pais que vai nortear a criação do(s) filho(s). Ele é útil, sobretudo, para pais separados. "Alguns pontos que aparecem: quem faz o que na criação, quem leva para a escola, quem acompanha o desenvolvimento escolar, quem acompanha questões de saúde", explica. Assim, apontam especialistas, o plano busca minimizar conflitos e promover um ambiente de cooperação na vida dos filhos. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 07-10-24.mp3

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